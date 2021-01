Geneviève Schmidt partage une adorable première photo avec son nouvel amoureux

On craaaaque!

Geneviève Schmidt file le parfait bonheur! La belle comédienne nous colle un large sourire au visage aujourd'hui alors qu'on découvre un adorable premier cliché de son nouvel amoureux et elle.

C'est via Instagram que Geneviève a dévoilé une mignonne photo aux côtés de son amoureux, le designer Daniel Corbin!

«#bonneannée #soireememorable #grimacedebonheur #31decembre #positifthinking #ecouterlebyebye #😁 #pochecanada #ecouterinfoman #nancyriopelle She back pour 15 secondes #❤️ #soyonsheureux #soyonssolidaire #soyonsresponsables #soyonsfous», dévoile-t-elle.

«Mettons qu’on parle pas de 2020. On vous souhaite un 2021 extraordinaire. Plein de créativité, positif, et du bonheur . #2021», ajoute Daniel.





La comédienne confirmait en décembre dernier qu'elle était en couple depuis la dernière année avec l'animateur de l'émission de rénovations Vendre ou rénover au Québec.





D'ailleurs, Geneviève n'a que de bons mots au sujet de son nouvel amoureux lorsqu'elle parle de lui:

«J’étais avec mon chum [pendant le confinement]. Il a continué à travailler, mais nous étions ensemble, dans les Laurentides. C’est une nouvelle histoire d’amour. Il est arrivé dans ma vie depuis quelques mois et c’est le parfait bonheur. Il se prénomme Daniel et il me fait du bien. Il est drôle, il me motive et pendant la pause forcée, j’ai fait du sport et j’ai perdu du poids; je m’entraînais à la maison et j’ai commencé à jogger. Il fait partie de tout ça, il me fait vraiment du bien. J’ai eu des relations assez houleuses dans ma vie et, avec lui, je peux voir que ça peut être simple, mais surtout motivant!», avait-elle confié en septembre dernier.

Longue vie aux tourtereaux!



