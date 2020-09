Geneviève Schmidt se confie sur son nouveau chum!

Geneviève Schmidt n'est plus un coeur à prendre!

Eh oui, en mars dernier, on découvrait avec bonheur que la belle comédienne passait son confinement en mode collé-collé avec son nouvel amoureux.

Aujourd'hui, celle qui a fait un malheur dans la dernière saison de District 31 avec son interprétation magistrale du personnage de Nancy Riopelle (qu'on adooooorait haïr!), nous donne plus de détails au sujet de l'élu de son coeur.

«J’étais avec mon chum [pendant le confinement]. Il a continué à travailler, mais nous étions ensemble, dans les Laurentides. C’est une nouvelle histoire d’amour. Il est arrivé dans ma vie depuis quelques mois et c’est le parfait bonheur.», a-t-elle dévoilé au magazine 7 Jours.

Elle ajoute: «Il se prénomme Daniel et il me fait du bien. Il est drôle, il me motive et pendant la pause forcée, j’ai fait du sport et j’ai perdu du poids; je m’entraînais à la maison et j’ai commencé à jogger. Il fait partie de tout ça, il me fait vraiment du bien. J’ai eu des relations assez houleuses dans ma vie et, avec lui, je peux voir que ça peut être simple, mais surtout motivant!»

On souhaite tout le bonheur du monde à Geneviève et Daniel et on a bien hâte de les voir ensemble sur un tapis rouge!!!



On souhaite aussi la meilleure des chances à la comédienne, qui est en nomination pour les Prix Gémeaux qui auront lieu dimanche, dans la catégorie Meilleur rôle de soutien féminin: série dramatique annuelle pour son rôle de Nancy Riopelle dans District 31.





Au fait, avez-vous vu l'épisode de ce soir de District 31? Un personnage principal masculin est mort et ça fait extrêmement réagir... surtout après le suicide de Nancy Riopelle lors de la finale de la saison 4!



Vous aimerez aussi: