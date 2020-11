Gildor Roy : tous les détails sur son nouveau projet télé!

On pourra bientôt voir Gildor Roy dans un tout nouveau projet télé!



Le populaire conédien prêtera sa voix à l'histoire du meurtrier Léo-Paul Dion, alias le «monstre de Pont-Rouge», dans Léo-Paul Dion: confessions d'un tueur, sur la chaîne Investigation. Rappelons que cet homme avait kidnappé et tué quatre jeunes garçons au printemps 1963 à Pont-Rouge, près de Québec.



Cette nouvelle série documentaire réalisée par Jean-François Poisson est basée sur des révélations écrites jamais dévoilées de Léo-Paul Dion.



Voici le synopsis officiel : « Printemps 1963, ville de Québec. La terreur règne dans la capitale à la suite de la disparition de quatre jeunes garçons. Les policiers sont sur les dents, et les familles ont peur pour leurs enfants. Les soupçons pèsent sur Léo-Paul Dion, un homme au lourd passé criminel qui vient d’être remis en liberté. Dion finit par avouer ses crimes. Son procès est retentissant, et la preuve est accablante. »



Voyez la bande-annonce qui donne des frissons ci-desous :







On a très hâte de voir ça!



C'est à ne pas manquer le mardi 10 novembre à 22h sur Investigation!

D'ici là, on peut toujours voir Gildor Roy dans District 31. Un nouveau personnage fera d'ailleurs son entrée dans l'émission au cours de prochaines semaines! Cette femme sera incarnée par une comédienne bien connue du public. Devinez de qui il s'agit ici!





Courtoisie Ici Télé - Photographe Karljessy



