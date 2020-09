Gino Chouinard ému de recevoir son 13e prix Artis consécutif!

Gino Chouinard a reçu tout un honneur, cette semaine : il a remporté le prix Artis du meilleur animateur pour une émission de services!

La statuette lui a été remise par Patrice Bélanger à Sucré Salé, comme le Gala Artis traditionnel a été annulé en raison de la pandémie.

C'est la treizième année consécutive où Gino Chouinard reçoit ce prestigieux prix... mais il ne s'habituera jamais!

Le célèbre animateur de Salut Bonjour était très ému de mettre la main sur le trophée et a livré un discours de remerciements très touchant :

Suite à la diffusion de Sucré Salé, Gino Chouinard a adressé un petit mot à ses fidèles téléspectateurs sur Instagram :

« Cher public, cette année c’était spécial. Ca devient difficile de trouver les mots justes pour vous remercier à nouveau tellement vous m’avez gâté souvent ces dernières années. Je suis tellement reconnaissant d’avoir encore le privilège d’entrer à tous les jours dans vos vies, même si ce n’est pas toujours simple de nuancer ce que nous vivons. Être encore dans vos cœurs après toutes ces années me réjouis et me donne le goût de vous accompagner encore, si vous en avez envie. 😬

Merci à mes collègues tout aussi méritants. »

Un grand homme au coeur d'or! Toutes nos félicitations à Gino Chouinard pour ce bel honneur!

