Gino Chouinard se fâche contre un homme qui qualifie le Gala Artis de raciste

Gino Chouinard s'est emporté contre un internaute qui a dénoncé le manque de diversité parmi les nommés du Gala Artis 2021, aujourd'hui sur Twitter!

Cet homme, dont le prénom est Jean-Claude, a qualifié la cérémonie de raciste.

Devant ces propos, Gino Chouinard s'est fâché. Il a traité l'internaute de « Bozo » et a rappelé que c'est le public qui vote et non un jury.

Voici le tweet de l'animateur de Salut Bonjour ainsi qu'une capture d'écran du message original, qui a depuis été supprimé :

Heille le Bozo, ça va faire vos accusations irréfléchies. C’EST LE PUBLIC QUI VOTE.

Donc, vous traité TOUT le public de R-A-C-I-S-T-E ? https://t.co/ivbAjJeZrh — Gino Chouinard (@ginochouinard) March 30, 2021

Twitter

Le message de l'internaute avait été publié suite à l'annonce des nommés de quatre catégories du Gala Artis 2021, ce matin. Il n'y a qu'une personne de couleur parmi 20 nommés : Pierre-Yves Lord. Le manque de diversité de cette cérémonie a pourtant été souligné par de nombreuses vedettes québécoises, l'an dernier.

Varda Étienne, Phil Roy, Sugar Sammy, Sarah-Jeanne Labrosse et Jay Du Temple avaient entre autres exprimé leur découragement face à la situation.

En ce qui concerne les nominations du Gala Artis cette année, elles sont dévoilées au compte-goutte toute la semaine à Salut Bonjour.

Rappelons que les nominations du Gala Artis sont basées sur les résultats de sondages menés auprès de 8000 Québécois par la firme Léger. Environ 2000 Québécois se font demander en ligne ou par téléphone la liste de leurs artistes préférés dans 14 catégories. Léger sélectionne alors les cinq choix les plus populaires et effectue un autre sondage auprès de 2000 Québécois afin qu'ils sélectionnent leurs célébrités favorites parmi les noms choisis par le premier groupe. La maison de sondage répète ensuite l'exercice avec 4000 répondants à la fin du mois de janvier.



