Guéri de la COVID-19, Jean-François Baril donne des nouvelles de sa famille

Jean-François Baril a révélé que sa famille et lui avaient contracté la COVID-19 pendant les Fêtes. Même s'ils ont pris toutes les précautions, l'animateur, sa conjointe, ainsi que leurs deux enfants ont été déclarés positifs au coronavirus!





Par chance, personne du petit cocon familial n'a dû être hospitalisé et chaque membre de la famille a aujourd'hui fini sa quarantaine. En entrevue pour le magazine 7 Jours, le sympathique animateur a donné des nouvelles plus que rassurantes de sa famille!

«Mon fils de 15 ans a fini l'école le 16 décembre et il a été le dernier à devoir sortir de la maison. À partir de ce moment-là, nous nous sommes tous mis en semi-quarantaine, avec l’idée d’aller peut-être visiter pour Noël les parents de ma conjointe au Nouveau-Brunswick. Finalement, nous avons décidé de ne pas nous y rendre, pour ne pas jouer avec le feu. Comme nos cadeaux de Noël étaient déjà achetés, nous n’avons fait que quelques emplettes pour la nourriture, pour égayer notre temps des fêtes. Ma blonde n’a effectué que deux sorties et, malheureusement, elle a vraisemblablement attrapé le virus à ce moment-là. Elle a été la première à avoir des symptômes, deux jours avant nous, soit le 23 décembre!»

Il ajoute: «Après avoir terminé sa journée de travail, elle souffrait d’un sérieux mal de tête. Mais quand la fatigue et les frissons sont apparus, nous avons tout de suite pensé à la covid et nous sommes allés passer des tests, qui se sont révélés positifs. À l’intérieur de trois jours, nous étions tous infectés. Ma blonde et ma fille ont même perdu le goût et l’odorat pendant quelques jours. Mais aujourd’hui, tout va bien. Ne subsistent qu’un sentiment de fatigue, de la toux et de l’essoufflement!»

Même si Jean-François, ses deux ados de 15 et 17, ainsi que sa blonde ont respecté les mesures sanitaires à la lettre, ils ont toutefois été malchanceux en contractant la COVID-19!

«Nous étions frustrés, parce que nous avons sérieusement suivi les consignes sanitaires. Mais nous étions contents d'avoir pris la décision de ne pas aller visiter famille et amis. Comme tous les Québécois, nous avons perdu beaucoup avec la pandémie et les confinements. Je pense entre autres au hockey pour mon fils, Nathan, qui joue au niveau Midget AAA, et au bal de finissants que ma fille Viviane, n'aura pas eu. Elle aura 18 ans cette année, un anniversaire important qu'elle ne pourra pas non plus célébrer en grande pompe. Personnellement, j’ai perdu plusieurs contrats d’animation d’événements corporatifs.»

Heureusement, le pire est maintenant derrière eux et tout va bien pour le deuxième confinement en cours!





Tout comme Jean-François Baril et sa famille, l'humoriste et animateur Stéphane Rousseau a également contracté la COVID-19. Ce dernier a été déclaré positif au coronavirus le 3 décembre dernier et s'est alors immédiatement confiné chez-lui.



