Guy A. Lepage partage une rare photo avec son fils Théo pour ses 29 ans

Papa Guy est un papounet fier!

Hier, le sympathique animateur a tenu à souligner l'anniversaire de son fils aîné, qui souffle déjà ses 29 bougies.

C'est via Instagram que Guy A. Lepage a rendu un magnifique hommage à son grand garçon Théo, dévoilant du même coup une superbe photo à ses côtés!

«À sa naissance, le 3 octobre 1991, il pesait 8,5 lbs. Ce jour-là, il a changé ma vie et ma vision du monde. Je me rappelle le reconduire à la maternelle tous les matins. Je me rappelle de sa douceur, de sa sensibilité, de sa maturité. Je me rappelle le voir devenir un homme, je me rappelle de sa graduation à McGill, de son départ à Londres pour faire sa maîtrise. Aujourd’hui il est doctorant à Brown (à distance) et il enseigne. C’est mon fils et je suis fier de lui. Bonne fête Théo. 29 ans. ❤️

@theolr

Photo: qui d’autres que @julieperreaultphotographe», dévoile Guy.





La femme de l'animateur et complice de tous les moments, Mélanie Campeau, a aussi partagé une merveilleuse photo de Théo en compagnie du petit Thomas.

«Bonne fête mon beau Théo ❤️🎂

«le plus meilleur grand frère au MONDE!!» Ce matin, c’était drôle de voir Thomas (6 ans) te demander si tu connaissais ton alphabet 😂

Ça me touche de te voir lui répondre à 29 ans avec autant d’amour 🌟»





D'ailleurs, découvrez un rare cliché de Guy A. Lepage en compagnie de ses trois enfants lors de la fête des Pères!

Pssst! Guy A. Lepage a eu une belle surprise lors des Prix Gémeaux lorsqu'il a remporté un trophée dans la catégorie Meilleur texte pour une émission ou série produite pour les médias numériques: Comédie pour sa série Bébéatrice!



