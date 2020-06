Guy A. Lepage partage une rare photo en compagnie de ses trois enfants!

Pas de doute, Papa Guy est bien entouré!

Le sympathique animateur a profité des célébrations de la fête des Pères pour nous partager un cliché des plus attendrissants aux côtés de ses «bébés»! Oui, oui... parce que peu importe notre âge, notre papa nous appellera toujours «son petit bébé»...

C'est via Instagram que Guy A. Lepage a dévoilé une adorable photo en compagnie de son fils aîné Théo (qu'il a eu avec son ex-conjointe Louise Richer) et des mignons Thomas et Béatrice (nés de son union avec Mélanie Campeau).

«PapaGuy avec ses trois bébés. #fêtedespères Photo: @mel_campeau», dévoile Guy.

WOW! Ils ont tellement grandi... Et il faut clairement mentionner qu'on ne voit pas assez souvent Théo (âgé de 28 ans)... Il est pas mal cute!





Lors du week-end dernier, on a pu découvrir un autre cliché plus que mémorable alors que la belle Émily Bégin a dévoilé une rare photo de son amoureux et ses quatre enfants sous les palmiers, en voyage!

Pssst! Découvrez toutes les preuves d'amour recueillies par vos stars préférées lors de la fête des Pères!



Vous aimerez aussi: