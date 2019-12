Guy A. Lepage reçoit tout un honneur!

Guy A. Lepage a annoncé une formidable nouvelle, aujourd'hui sur Twitter : son émission Un gars, une fille se retrouve à la tête du palmarès des concepts télé les plus vendus dans le monde!

Le célèbre animateur, humoriste, acteur et producteur a avoué être bien fier de voir que son idée originale se positionne au numéro un de cette prestigieuse liste.

Voici le tweet de Guy A. Lepage :

Une compagnie internationale (K7 MÉDIA) a recensé les 100 formats scriptés les plus vendus dans le monde en télévision.

Un gars, Une fille est le numéro 1.

Best Selling Scripted Format Ever. #1G1F#fierté@1gars1fille @ugufofficiel