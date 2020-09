Guy A. Lepage remet à sa place un complotiste qui croit avoir été invité à Tout le monde en parle

Ce soir, ce sera le grand retour de Tout le monde en parle!

Guy A. Lepage et Dany Turcotte lanceront la 17e saison de leur populaire émission en accueillant plusieurs personnalités sur leur plateau: Laurent Duvernay-Tardif, Ron Fournier, le ministre de la Santé et des Services sociaux Christian Dubé, Patrick Huard, Pauline Marois, Félix Rose et Dominique Fils-Aimé seront des festivités. Par contre, vous n'y retrouverez pas Alexis Cossette-Trudel, malgré ses tentatives infructueuses!

Eh oui, le conspirationniste Alexis Cossette-Trudel, qui a participé à un bon nombre de manifestations contre le port du masque obligatoire et qui croit dur comme fer que la pandémie n'existe pas (et que les hôpitaux sont vides et que le personnel hospitalier manque de travail!!!), a tenté d'en passer une p'tite vite à Guy A. Lepage et sa gang de Tout le monde en parle hier en faisant croire qu'il était invité sur le plateau de tournage.

«Je surmonte mon appréhension initiale et accepte finalement l'offre de l'animateur Guy A. Lepage d'aller sur le plateau de Tout le monde en parle discuter de la crise sanitaire et de la réponse gouvernementale. Reste à voir les détails afin d'éviter le phénomène du Dîner de cons», confie Alexis sur Twitter.

Évidemment, ça n'a pas pris de temps avant que Guy A. Lepage démente le tout, remettant à sa place le complotiste qui possède une chaîne conspirationniste sur YouTube et déblatère un lot impressionnant de bêtises chaque jour!

«La pire façon de se faire inviter à Tout le monde en parle, c'est de dire qu'on a été invité quand ce n'est pas du tout le cas. Faut vraiment être cave pour penser que ça va marcher», a répondu l'animateur.



L'échange musclé entre les deux hommes a bien sûr soulevé les passions sur Twitter, tout le monde voulant y ajouter son grain de sel...



«Salut Guy A. J'ai pas dit que j'avais été invité personnellement, mais tout le monde m'a dit que tu avais lancé une invitation à débattre avec un «complotiste» sur les ondes du 98.5Fm. J'ai simplement dit que j'étais prêt à relever le défi si l'offre tient toujours», ajoute Alexis.

«C’est pas comme ça qu’on interprète ton tweet et j’ai dû répondre à des journalistes suite à ton message. Quand on invite quelqu’un à Tout le monde en parle, le premier à le savoir, c'est moi. Pas lui», conclut Guy A. Lepage.

«Je suis vraiment désolé. J'ai pas personnellement entendu ton propos au 98.5, mais plusieurs de mes amis Facebook m'on dit que tu était ouvert à donner la parole au camp adverse et m'ont demandé d'y aller. En toute honnêteté, si je t'ai mal compris, je retire mes propos.»

L'offre est RE-FU-SÉE comme dirait Julie Snyder au Banquier!



