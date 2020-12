Guy A. Lepage se confie sur le moment où son fils a frôlé la mort

Guy A. Lepage a livré un témoignage bouleversant, cette semaine en entrevue.

Le célèbre animateur de Tout le monde en parle est revenu sur une épreuve familiale inquiétante pendant laquelle il a craint pour la vie de son fils Thomas.

En décembre 2016, ce dernier a été hospitalisé d'urgence au CHU Sainte-Justine. Le jeune Thomas, qui avait alors 27 mois, avait contracté une mégabactérie qui aurait pu l'emporter. Heureusement, l'équipe de l'hôpital lui a sauvé la vie.

Voici ce qu'a raconté Guy A. Lepage concernant ce moment où il a eu peur de perdre son fils, cette semaine en entrevue avec le magazine 7 Jours :

« Sur place, l’urgentologue a rapidement détecté que Thomas avait été infecté par une bactérie voisine à la bactérie mangeuse de chair. Celle-ci avait envahi son système et il aurait pu en mourir au bout de 24 à 48h. Durant sept jours entiers, je suis resté à veiller sur mon petit gars. J’ai alors vu des infirmiers et des infirmières travailler bien au-delà de leurs heures de travail. [...] Ces gens-là sont des héros. J’ai ensuite reçu un message d’un infirmier me disant que tous les enfants de passage à Sainte-Justine avaient la chance de recevoir des soins aussi formidables que le mien. Ça m’a énormément touché de savoir ça. C’est le moment où j’ai le plus pleuré de ma vie, sans compter la première nuit que j’ai passée à l’hôpital aux côtés de Thomas. Par la suite, lorsqu’on m’a demandé de devenir ambassadeur de la Fondation CHU Sainte-Justine, je n’ai pas hésité une seconde à dire oui. »

Guy A. Lepage et son fils Thomas/CHU Sainte-Justine

Sur le site de l'hôpital, en 2018, Guy A. Lepage avait rédigé un article dans lequel il se confiait sur cet événement inquiétant et sur la deuxième hospitalisation de Thomas, en mai 2017.

À ce moment, le personnel médical avait découvert que le petit garçon souffrait de la la maladie de Kawasaki. On vous invite à revoir le touchant récit de la star québécoise.

Psstt..! Guy A. Lepage était invité à La semaine des 4 Julie mardi soir. Vous pouvez revoir l'épisode complet gratuitement sur le site de Noovo!

Vous aimerez aussi: