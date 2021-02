Guy A. Lepage secoué par le départ de Dany Turcotte à Tout le monde en parle

Guy A. Lepage a été aussi étonné que nous d'apprendre que Dany Turcotte quittait Tout le monde en parle, jeudi!

En entrevue à Tout un matin aujourd'hui sur ICI Première, le célèbre animateur du talk-show s'est confié à ce sujet. Il a expliqué qu'il n'avait appris le départ de Dany Turcotte que quelques heures avant son annonce sur les réseaux sociaux.

Voici ce qu'a déclaré Guy A. Lepage concernant ce grand changement à Tout le monde en parle :

Tout le monde en parle/Radio-Canada

« Je suis shaké, mais j'appuie certainement la décision de Dany. Je trouve qu'il fait bien pour sa santé mentale de prendre cette décision. [...] Moi, Dany, c’est mon ami! Ça fait plusieurs mois qu’il m’explique son malaise à être en direct devant ‘pas de public’ comme on dit. Et essayer de faire des blagues sur la pandémie, le manque de vaccins, les CHSLD, etc. Ce ne sont pas des conditions gagnantes quand tu es un humoriste. Il disait tout le temps ‘Ben là, j’espère qu’on va revenir à la normale’ et moi aussi j’aimerais ça, sauf que cette normalité-là prend son temps avant de se manifester. Ça reviendra peut-être jamais, on ne le sait pas. Parallèlement à ça, Dany se faisait harceler et insulter de façon incroyablement mesquine et méchante sur les réseaux sociaux, et ce, quotidiennement par des centaines de personnes acharnées sur son cas. Il s’est tanné. Il a bien fait de se tanner avant que ça soit un médecin qui lui dise que ça serait bon qu’il arrête. Il a fait ça lui-même, sereinement. Donc je suis d’accord avec lui. »

Au début de l’aventure avec mon ami Dany. (2005)

Je perds un complice mais je garde un ami. #tlmep @danyturcotte pic.twitter.com/DwrwiTOTCs — Guy A Lepage (@guyalepage) February 19, 2021

Le duo est donc toujours aussi complice!

Ce dimanche, on pourra voir la toute première édition de Tout le monde en parle sans le fou du roi Dany Turcotte.

Voici les invités du dimanche 21 février 2021:

Karine Paradis

Cœur de pirate en entrevue et en prestation musicale

en entrevue et en prestation musicale Farah Alibay , ingénieure en aérospatiale à la NASA

, ingénieure en aérospatiale à la NASA La ministre du Développement économique et des Langues officielles Mélanie Joly

La réalisatrice Anaïs Barbeau-Lavalette , l’auteure Geneviève Pettersen et la comédienne Kelly Depeault pour le film La déesse des mouches à feu

, l’auteure et la comédienne pour le film Laurent Paquin pour les capsules humoristiques Je t’aime

pour les capsules humoristiques Je t’aime Sandra Demontigny qui souffre d’une forme précoce de la maladie d’Alzheimer

À voir ce dimanche dès 20h à ICI Télé.

