Guy Nadon dévoile avoir eu la COVID-19

Guy Nadon a révélé avoir contracté la COVID-19, en décembre dernier, lors d'une entrevue à Salut, Bonjour!

«Je l’ai eue à la mi-décembre, mais pour moi, ce n’était rien de majeur. J’ai fait de la fièvre, mais le tout a duré trois jours seulement. C’est difficile pour moi de savoir où j’ai pu l’attraper parce que, entre le moment où j’ai probablement été infecté et le diagnostic, j’ai été vacciné pour la grippe et pour une autre maladie de «vieux». Les symptômes, c’est-à-dire les douleurs musculaires, les maux de tête et la fièvre, sont apparus trois ou quatre jours après mes vaccins. Alors j’ai téléphoné à mon médecin.», a-t-il confié à La Semaine.

Il ajoute: «Il a pensé qu’il s’agissait probablement d’effets secondaires des vaccins. Que ce serait étonnant qu’il s’agisse de la covid, mais que, pour en être certain, je pouvais me faire tester. Les symptômes n’ont duré que quelques jours, mais j’ai tout de même choisi de me faire tester. Puis j’ai été déclaré positif à la covid-19!»

Le comédien de 68 ans a dû faire deux quarantaines puisqu'il a été déclaré deux fois de suite positif au coronavirus! Heureusement pour sa famille et son entourage, personne d'autre n'a été affecté par la COVID-19.



Lors des derniers jours, on apprenait aussi que Soeur Angèle avait contracté et vaincu la COVID-19 à l'âge de 83 ans.

«Quand ils m’ont annoncé que je l’avais, je pensais que j’avais un rhume de cerveau. J’avais mal à la tête, mais pas tant que ça. En premier, j’ai eu mal à la tête et j’ai dit: "Pour moi, ils ont ramassé tous les crabes de la mer et ils me les ont mis en dessous des cheveux"!»



Ne manquez pas Guy Nadon dans la deuxième saison de La Maison-Bleue, qui sera disponible le 25 mars prochain sur Tou.Tv extra. Vous pouvez d'ailleurs entendre la voix du sympathique comédien dans le nouveau film Félix et le trésor de Morgäa, qui est présentement à l'affiche au cinéma!

