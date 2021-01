Guylaine Tremblay dénonce les propos haineux d'une détractrice

Guylaine Tremblay a reçu un message extrêmement méchant, cette semaine sur sa page Facebook officielle!

Le paquet d'insultes a été envoyé en privé à la comédienne. À travers le long message, la détractrice traite la star québécoise d'hypocrite et d'irresponsable.

Devant ces propos haineux, Guylaine Tremblay se désole. Elle a dénoncé sa détractrice publiquement, sur sa page Facebook, déclarant que sa méchanceté était « dégoûtante » :

« Voilà ce que Sylvie m’envoie comme message!

Sa méchanceté me dégoûte!!

'Cr*ss d'hypocrite, tu te promène sur les plateaux de tv pour faire ton bla bla bla sans muselière. Criss d'irresponsable pendant ce temps des aînés crèvent de faim et dehydrates, agonisants seuls et terrorisés, les suicides, les overdoses, les sans abris ont doubler, les faillites, les enfants qui se sont suicidés, les enfants en détresse psychologique et toi tu applaudis. On voit comment tu es égocentrique et comment tu te criss des enfants. Ce n'est pas un hasard si tu ne pouvais pas te reproduire hein et que tu as été chercher des enfants $$$$. Tu peux ben tripper sur biden ça en dit très long sur ton mépris pour les enfants' »

Nous avons pris soin de censurer le nom de la détractrice, mais Guylaine Tremblay a mentionné son nom complet sur Facebook.

La comédienne a raison : de tels propos sont désolants et doivent être dénoncés.

Plus tôt cette semaine, c'est Marie-Mai qui a répondu à ses haters sur le web.

Des internautes qui n'ont pas la langue dans leur poche ont ouvertement critiqué l'animatrice de Big Brother Célébrités, dimanche soir pendant la diffusion de l'émission. Revoyez la réponse parfaite de Marie-Mai à ses détracteurs!!

