Guylaine Tremblay: son chum ignorait qu'elle était connue!

Guylaine Tremblay s'est confiée sur la façon dont elle a connu son amoureux, vendredi dernier à l'émission Pour emporter.

La célèbre actrice a fait connaissance avec son conjoint, Christian Lebel, sur un site de rencontres!

Lorsqu'on est aussi connue que Guylaine Tremblay, il peut être difficile d'avoir une date conventionnelle. Après tout, c'est une superstar de la télévision québécoise!

Karine Paradis

Elle a donc pris son temps avant de révéler son identité à celui qui allait devenir son amoureux. Ils ont parlé pendant plusieurs heures avant même qu'elle lui dise son prénom!

Voici ce qu'a raconté l'actrice à France Beaudoin concernant ses débuts avec Christian sur un site de rencontres :

« C'était un faux nom, sans photo. [...] Les quelques gars que j'ai contactés, dont mon chum, ç'a pris du temps avant qu'ils sachent qui j'étais parce que je disais 'Tant que je ne considèrerai pas que nos échanges sont pertinents pour que je t'envoie une photo...' »

Guylaine Tremblay a ensuite révélé à Christian qu'elle était actrice :

« Il m'écrit 'Alors, apparemment, tu es connue...' avec un p'tit ton. Là, j'ai fait 'Écoute ben! Je ne peux pas faire six pieds sans me faire reconnaître! Prends-le, prends-le pas, mais c'est ça!' J'ai finalement envoyé la photo. Au début, mon chum, il a eu peur. Il s'est garroché sur Google et il a vu 400 photos de moi au Gala Artis avec Claude Legault, une au Festival de Locarno et il a fait 'Qu'est-ce que je peux apporter à cette femme-là?' Mais, ce n'est que de l'apparence. Malgré tout, je comprends très bien sa crainte, mais moi, je ne me réveille pas en robe de gala le matin! »

La star québécoise a conclu en disant que dès qu'ils se sont vus en vrai, sa crainte à lui s'est dissipée et ça a cliqué entre eux!

Une merveilleuse histoire d'amour qui dure depuis plus de 10 ans maintenant!

David-Olivier Gascon

Vous aimerez aussi: