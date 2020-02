Hélène Bourgeois Leclerc aborde avec émotion l'adoption de son fils

Hélène Bourgeois Leclerc a abordé avec émotion l'adoption de son fils à La vraie nature dimanche.



La populaire comédienne et son amoureux Dominic ont en effet adopté un garçon de 4 ans qui se prénomme Oscar. Sauf que pour des raisons légales et confidentielles, la vedette devait absolument garder le silence concernant cet enfant dans les médias. Puis c'est finalement au Gala Artis, en remportant un prix pour District 31, qu'elle en a parlé pour la toute première fois. Ce moment restera gravé dans sa mémoire à jamais.



Elle a expliqué à l'animateur Jean-Philippe Dion : «On a adopté un petit garçon extraordinaire. Ça a été compliqué, long, plein d'embûches et c'est pour des raisons légales et confidentielles que je ne pouvais pas en parler. Et là, à ce gala, les choses venaient juste de se régler. C'était un moment magique dans mon coeur. Parce que depuis 3 ans et demi, je disais "ma fille", mais je ne pouvais pas dire mes "enfants", "ma fille et mon garçon". C'est comme si je le trahissais. C'est comme si je ne lui faisais pas de place et ça me tuait chaque fois. Enfin, c'est comme si je lui faisais une place. Cet enfant-là qui est arrivé dans notre vie et des fois je me demande si je ne l'avais pas dans mon ventre tellement il est rendu dans mon coeur.»





On est si heureux pour Hélène Bourgeois Leclerc et son mari! On souhaite tout le bonheur du monde à leur famille!



