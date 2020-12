Heure de vérité: Jay Du Temple dit ENFIN son opinion sur la tricherie d'Éloïse

Alors que certains candidats redoutaient la fameuse soirée tant attendue de l'Heure de vérité, tout le Québec au grand complet comptait les dodos depuis LONGTEMPS avant cette soirée sous le signe de la bisbille!

Noovo



Ce soir, tous les candidats étaient de retour à la Montagne Coupée pour une dernière fois afin de régler leurs comptes! Oui, oui... Ça veut donc dire que le moment tant attendu de la saison d'OD Chez Nous était ENFIN arrivé: Jay Du Temple avait fait trembler les quatre coins du Québec lorsqu'il a promis à Éloïse, lors du souper avant son départ des maisons, qu'il lui dirait sa façon de penser sur sa fameuse tricherie.

Dimanche soir, la belle blonde a toutefois tenu à s'excuser à nouveau auprès de Vincent et Noémie pour avoir en quelque sorte nui à leur parcours dans l'aventure: «J’ai compris que de dire que j’étais désolée, ce n’était pas assez. Mais, je veux juste m’excuser encore, parce que je pense que ça peut avoir l’air facile à dire, mais pour moi, ça ne l’a pas été… peut-être parce que j’ai un petit côté orgueilleux. Mais, ce n’était pas parce que je ne reconnaissais pas mes torts. Je le sais que ce n’était pas correct, ce que j’ai fait. Je regrette de vous avoir nui dans l’aventure. Je voulais juste me réexcuser, un peu à tout le monde, à Lady Pagaille, Jay Du Temple, la production aussi. Ça a fait beaucoup de mouvement dans l’aventure, c’était inattendu, mais au fond de moi, je n’ai jamais voulu nuire, mais j’ai eu beaucoup de répercussions négatives, et je voulais juste me réexcuser une dernière fois. Je suis super contente que vous ayez gagné! J’avais tellement peur à l’Heure de vérité… Là, tout ressort… J’avais peur… Ce qui est important, c’est d’avoir compris, de pouvoir poser des actions qui viennent corroborer les mots que tu dis. Moi, d’avoir pu poser le geste de vous ramener, d’apprendre de tout ça… C’était une expérience de vie. OD, c’est une école et je suis contente de l’avoir vécue.»

Finalement, après que la jeune entrepreneure ait conclu la soirée sur cette note, l'animateur s'est exprimé avec émotion, sincérité, amour et respect à l'égard d'Éloïse.

«Je suis vraiment heureux de tout ce qui vient de se passer. Je suis heureux de savoir que tu te sens bien. La soirée où tu as décidé de quitter, ça a été une soirée… Si je parle pour moi, j’ai été très nerveux. Quand j’étais au bout de la table et que l’on discutait, j’avais l’impression qu’à chaque battement de cœur, mon T-shirt levait tellement j’étais stressé. J’étais stressé pour toi, j’étais stressé pour la production, j’étais stressé pour les autres candidats, j’étais stressé pour moi. Et ce soir-là, j’ai appris que mon air bête naturel est particulièrement rude. Je n’ai pas à faire la morale à personne. Dans le fond, ce soir-là, je voulais entendre ce que je viens d’entendre, en fait. C’est ce que je souhaitais. Ce que tu as fait, ça ne te définit pas comme personne, tu le sais très très bien. Tu n’es pas une tricheuse, pas du tout. Je suis désolée que ça t’ait stressée tout ça. J’ai très hâte que ta souffrance cesse et je demande profondément aux gens d’arrêter de t’envoyer de la haine, parce que ça me met à l’envers. J’espère vraiment que tout ça va amener à plein de beaux apprentissages et que, finalement, OD aura peut-être un peu changé ta vie pour le mieux. Tout ce que j’ai dit pour le mieux, c’est bon pour toi aussi, Charles. J’espère que tu le sens!», a confié Jay, tout en douceur.



Noovo

Noovo



Rappelons qu'Éloïse a confié cette semaine, en larmes, qu'elle était au bout du rouleau et qu'elle souhaitait se dissocier de l'émission Occupation Double.

«À un certain point, les gens ne comprennent pas que quand j'ai avoué mon erreur, j'ai voulu quitter. On a étiré ça, je n'ai pas pu quitter, j'ai quitté dès que j'ai pu. Quand j'ai pu réparer mon erreur, je l'ai fait, j'ai voté pour Noémie et Vincent, je me suis excusée de cette façon-là. À un certain point, je ne sais pas comment faire pour plus réparer mon erreur. C'est juste ça. Je suis à bout. Je suis tannée, c'est pour ça que je décide de couper les liens avec OD, parce que c'est tellement une expérience qui est difficile pour moi!»

«J'en souffre encore avec la deuxième vague de hate avec les derniers épisodes. Je suis juste tannée. J'aimerais juste retrouver ma vie d'avant et être heureuse comme avant. Et s'il faut que j'enlève mon Instagram, je vais le faire, mais je suis juste tannée!»



Noovo



OD Chez Nous, Extra sauce!

Le lundi 7 décembre à 18h30, ne manquez pas L’Heure de vérité: la suite, car des moments inédits du tournage y seront révélés! Pour conclure la saison en beauté, mercredi et jeudi à 18h30 sur Noovo et Noovo.ca, ne manquez pas l’émission spéciale OD Chez Nous, Extra Sauce puisque Jay Du Temple revient sur la saison en compagnie de ses invités Cœur de pirate, Serge Denoncourt, Christine Morency, Nicolas Ouellet et Elyse Marquis! Pendant cette émission spéciale, ceux-ci auront la chance d’analyser certaines scènes d’OD Chez Nous, mais aussi de s’entretenir avec quelques candidats marquants de cette mouture! Des rencontres marquantes sont à prévoir, comme celles de Cœur de pirate et Cintia ainsi que celle entre Serge Denoncourt et Charles! Une émission qui ouvre à la discussion sur plusieurs enjeux actuels.

Jay Du Temple a également annoncé qu’il y aura bel et bien une nouvelle édition d’Occupation Double à l’automne 2021 sur Noovo - pandémie ou non - et qu’il sera toujours à l’animation pour une cinquième saison consécutive. Oui, ça, ça veut aussi dire qu'on pourra suivre les looks funky de Jay (tout comme ses multiples changements de tête) pour une saison de plus.



