Heure de vérité: Le déguisement de Karine St-Michel fait réagir lors de la soirée!

Alors que certains candidats redoutent la fameuse soirée tant attendue de l'Heure de vérité, le Québec au grand complet compte les dodos depuis LONGTEMPS avant cette soirée sous le signe de la bisbille!



Noovo



Karine St-Michel a marqué les esprits cette année à OD Chez Nous avec sa fameuse crise dans les toilettes lors du premier party auquel elle a assisté, confiant qu'elle avait l'air d'un «fuck*ng sapin de Noël dans le coin du salon»!

Il n'en fallait pas plus pour que Karine emprunte la superbe robe en sapin de Noël que Julie Snyder avait mise en son honneur lors de La semaine des 4 Julie et qu'elle se change entre deux pauses pour faire la surprise à tout le monde...

«Jay, je voulais te dire quelque chose. J’ai réellement évolué depuis le début de l’aventure. Au début, j’étais un sapin de Noël dans le coin du salon, pis là, je suis un sapin de Noël au centre du salon!», a-t-elle confié hilare, au milieu de la salle, devant tout le monde qui riait de la voir costumée de la sorte.

Noovo

Noovo

Noovo

Noovo



OD Chez Nous, Extra sauce!

Le lundi 7 décembre à 18h30, ne manquez pas L’Heure de vérité: la suite, car des moments inédits du tournage y seront révélés! Pour conclure la saison en beauté, mercredi et jeudi à 18h30 sur Noovo et Noovo.ca, ne manquez pas l’émission spéciale OD Chez Nous, Extra Sauce puisque Jay Du Temple revient sur la saison en compagnie de ses invités Cœur de pirate, Serge Denoncourt, Christine Morency, Nicolas Ouellet et Elyse Marquis! Pendant cette émission spéciale, ceux-ci auront la chance d’analyser certaines scènes d’OD Chez Nous, mais aussi de s’entretenir avec quelques candidats marquants de cette mouture! Des rencontres marquantes sont à prévoir, comme celles de Cœur de pirate et Cintia ainsi que celle entre Serge Denoncourt et Charles! Une émission qui ouvre à la discussion sur plusieurs enjeux actuels.



Noovo



Jay Du Temple a également annoncé qu’il y aura bel et bien une nouvelle édition d’Occupation Double à l’automne 2021 sur Noovo - pandémie ou non - et qu’il sera toujours à l’animation pour une cinquième saison consécutive. Oui, ça, ça veut aussi dire qu'on pourra suivre les looks funky de Jay (tout comme ses multiples changements de tête) pour une saison de plus.



Vous aimerez aussi: