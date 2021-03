I can see your voice: le grand variété sera adapté au Québec!

Formidable nouvelle aujourd'hui : on aura droit à une version québécoise du populaire variété américain I can see your voice!

Ce jeu musical télévisé qui mêle chanson, humour et divertissement sera présenté sur la chaîne Noovo cet automne!

Le but du jeu : identifier, parmi six participants dont l'identité est masquée, les vrais chanteurs et les imposteurs!

Voici le concept de l'émission I can see your voice, version Québec :

« Chaque semaine, un concurrent doit découvrir les vraies voix qui se cachent derrière six chanteurs mystères. En plus de son intuition, il peut se fier à un panel formé de quatre personnalités du milieu artistique. Les chanteurs sont des quidams de tous les horizons: un footballeur, un golfeur, un avocat, une ballerine, un chef cuisinier, un pompier, une policière, etc.

Au fil des différentes étapes, le participant élimine ceux qu’il soupçonne de ne pas être de bons chanteurs. Chaque fois qu’il réussit à éliminer un mauvais chanteur, il accumule de l’argent. À la fin de l’émission, le concurrent doit choisir s’il garde ses gains ou s’il mise le tout. Si la dernière personne présente devant lui est un bon chanteur, le joueur de la semaine remporte le gros lot. Autrement, il repartira les mains vides. »

Comme il s'agit d'une émission mettant en vedette des gens du public, Noovo est actuellement à la recherche de participants! Il y a deux types de candidats recherchés : ceux qui veulent jouer et ceux qui veulent chanter!

Si vous pensez être en mesure de reconnaître un chanteur qui a du talent uniquement par son aisance sur scène ou vous êtes capable de déceler quelqu’un qui fait du lipsync sur une voix qui n’est pas la sienne, inscrivez-vous pour participer à l’émission en tant que joueur sur Noovo.ca dès aujourd’hui!

Et si vous êtes un artiste de la scène à la voix d'or et voulez participer en tant que chanteuse ou chanteur, on vous invite également à vous inscrire sur Noovo.ca!

I can see your voice, version Québec, à voir cet automne sur Noovo et Noovo.ca!



