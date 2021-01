Idylle confirmée entre Claude Bégin et Lysandre Nadeau à Big Brother Célébrités

Scoop dans le monde de Big Brother Célébrités : Claude Bégin et Lysandre Nadeau seraient tombés l'un pour l'autre!

C'est la célébrité éliminée de la semaine, Geneviève Borne, qui a annoncé la nouvelle en entrevue avec Benoît Gagnon et Marie-Lyne Joncas dans L'heure du lunch à Rouge ce midi! Ces derniers se demandaient qui étaient les deux candidats qui s'étaient rapprochés depuis le début de l'aventure.

Voici ce qu'a déclaré la star aux cheveux rose concernant l'idylle entre Claude Bégin et Lysandre Nadeau :

« C'est Claude Bégin et Lysandre Nadeau! Il n’est plus en couple. Il n’est plus en couple! [...] Sachant que Claude était maintenant célibataire, ça ouvre des possibilités. J’ai vu le regard de Lysandre Nadeau, ça ne mentait pas! »

Claude Bégin est donc célibataire, ce qu'on ignorait, et la belle influenceuse et lui se fréquentent dans la maison de Big Brother Célébrités!

Deux nouvelles inattendues qui ajouteront certainement du piquant dans la suite de l'aventure!

Il faut dire que Geneviève Borne nous a offert plusieurs détails croustillants sur les coulisses de la télé-réalité depuis sa sortie, dimanche soir.

Découvrez notre entrevue avec elle dans laquelle elle se vide le coeur et nous dit ce qu'elle pense des manigances de François Lambert dès maintenant sur enVedette!

Dans un autre ordre d'idées, l'animatrice de Big Brother Célébrités, Marie-Mai, a répondu à ses détracteurs cette semaine.

Des internautes qui n'ont pas la langue dans leur poche ont ouvertement critiqué Marie-Mai, dimanche soir pendant la diffusion de l'émission. Revoyez la réponse parfaite de l'animatrice aux haters!

