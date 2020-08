Impossible de résister au charme de Sébastien Delorme sur cette nouvelle photo!

Sébastien Delorme doit avoir brisé quelques coeurs avec ce regard...

«On se tient en forme et on profite de l’été», dévoile le beau comédien de District 31 via Instagram, alors qu'il prend une petite pause de vélo.

Disons qu'il y une couple de filles qui se porteraient volontaires pour lui apporter une gourde d'eau bien fraîche, lui épongeant au passage son surplus de sueur...



Après plusieurs mois d'attente, la populaire série policière District 31 sera enfin de retour le 7 septembre prochain! Découvrez d'ailleurs dès maintenant les images explosives de la grande finale de la saison 4 de la série.

On a appris il y a quelques semaines que le comédien Rémy Girard jouera un rôle important dans les nouveaux épisodes de la série alors qu'il incarnera le grand patron des Services Secrets!





Rappelons que le tournage de la série a repris depuis le 13 juillet dernier afin d’enregistrer entre autres les épisodes 473 à 480 qui devaient conclure la dernière saison. Ceux-ci seront présentés en quatre épisodes de 60 minutes en lever de rideau à l’automne prochain. Le tournage des épisodes qui constitueront la saison régulière 2020-2021 se poursuivra au cours des prochaines semaines dans le respect des normes sanitaires exigées par la Santé publique!

Psssst! Mathieu Baron fait monter les degrés sur le thermomètre sur cette nouvelle photo sur le bord de la piscine!



