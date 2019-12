Ingrid Falaise lance une pétition pour contrer la violence conjugale

Ingrid Falaise utilise sa tribune une fois de plus pour passer un message sur les réseaux sociaux.



En guise de support aux femmes victimes de violence conjugale, la populaire auteure a partagé sur son compte Instagram une photo où on aperçoit le symbole de la femme dessiné dans le creux de sa main. La vedette invite ses milliers d'abonnés à se prendre en photo avec le même signe sur la main.



«Joignez-vous au mouvement, prenez-vous en photo avec le signe sur la main et démontrez votre appui en signant la pétition et en partageant ce message. NON à la violence envers les femmes. NON à la violence envers les enfants. NON à la violence conjugale. Ministres, élu.es, entendez-nous: « C’est assez! ». Des mesures urgentes doivent être prises. Au Canada, une femme est tuée à tous les deux jours et demi par son conjoint ou son ex-conjoint. Au Québec, chaque année, il y a 30 tentatives de meurtres et plus de 12 femmes sont tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint. Nous demandons à ce que la violence conjugale soit reconnue. Tant qu’il n’y aura pas de sentence plus strictes, les Monstres continueront de sévir. Formons mieux les policiers, juges, avocats. Ayons une cohérence entre le tribunal familial et criminel. Ouvrons des places dans les maisons d’hébergements et renforçons nos lois.»





Vous pouvez également démontrer votre appui en signant la pétition créée par la star pour mettre fin à la violence faite aux femmes et aux enfants. Tous ensemble, on peut changer les choses!



Un peu plus tôt cet automne, Ingrid Falaise nous a accordé entrevue dans laquelle elle se confie sur la maternité qui a changé sa vie, sa relation amoureuse solide et ses nombreuses conférences partout à travers la province. Revoyez cet entretien touchant maintenant.





