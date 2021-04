Insultes et messages haineux: Varda ramène les fans de Big Brother Célébrités à l'ordre

Chaque soir de diffusion, l'émission Big Brother Célébrités - et surtout ses concurrents - soulève les passions aux quatre coins du Québec à la suite des multiples stratégies et trahisons qui se produisent dans le manoir.

Dimanche soir, à la suite de l'élimination de Camille Felton par François Lambert, le Web s'est enflammé comme jamais... Tellement que Varda Étienne a dû ramener à l'ordre les fans de la téléréalité en leur rappelant que Big Brother était d'abord et avant tout un JEU!

C'est via Instagram que la «diva de Brossard» s'est exprimée, après avoir reçu un lot impressionnant de messages hargneux et d'insultes au sujet des anciens candidats, comme des trois finalistes (Kim Clavel, Jean-Thomas Jobin et François Lambert).

«ON SE CALME SVP! Un minimum de respect est la moindre des choses, merci. 🙂», dévoile Varda sur le réseau social, dans une vidéo.

Elle ajoute: «Que vous soyez pour ou contre certains participants, que vous aimiez ou non leur jeu, ça ne vous donne pas le droit de les insulter! Les horreurs que j'ai lues tantôt, la race humaine me décourage...»





Dimanche, Varda n'avait que de bons mots pour Camille lors de son élimination de Big Brother Célébrités:

«Awwww Cam-Cam, ma fille spirituelle, triste je suis de te voir quitter l'aventure...😢

Tu as joué comme une championne, tu es une battante, tu n'as jamais lâché malgré les épreuves. "Mommy" est ben ben fière de toi et j'ai tellement hâte de te revoir!

Love u baby girl💖», confiait-elle via Instagram.





D'ailleurs, depuis son retour à la réalité, Camille avoue qu'elle ne comprend pas trop pourquoi les gens ont tellement réagi lors de sa trahison envers Kevin. Dans la spirale infernale des commentaires haineux, la maman de Camille a d'ailleurs reçu des menaces de mort, ce qui est totalement inacceptable.

Pour lire notre entrevue complète avec Camille Felton, c'est par ICI!



