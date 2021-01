Isabel Richer partage une rare photo avec son amoureux

Isabel Richer file le parfait bonheur!

La belle comédienne nous colle un ÉNORME sourire au visage aujourd'hui alors qu'on découvre un rare cliché de son conjoint et elle partagé sur ses réseaux sociaux. Le sourire fendu jusqu'aux oreilles, les amoureux ont posé ensemble la veille du jour de l'An, laissant derrière eux une année plus que mouvementée...

«Ça, c’était à 19h. Cravate pour lui et talons hauts pour moi. Là il est 21h45, on est en mou et le champagne est au frais. ❤️», dévoile Isabel via Instagram.

Impossible de ne pas sourire en voyant le cliché plus que lumineux!





La magnifique comédienne, qui est très discrète sur ses amours, est en couple depuis plusieurs années déjà avec le producteur Éric Belley, qui est aussi Vice-président Création, Innovation et Développement de ComediHa!



Facebook d'Isabel Richer



Isabel Richer sera la tête d'affiche de la deuxième saison de La Faille, qui atterrira sur nos écrans en fin d'année!

Pssst! Le fils d'Isabel Richer et de Luc Picard, qui est comédien comme ses célèbres parents, a décroché un rôle dans la nouvelle saison de la populaire dramatique Toute la vie!



Vous aimerez aussi: