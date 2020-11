Isabel Richer: ses conseils à son fils Henri, qui est acteur lui aussi

Isabel Richer s'est confiée sur sa relation avec son fils Henri, cette semaine, et sur les conseils qu'elle lui donne face au métier d'acteur!

Comme vous le savez peut-être, le fils de la comédienne est né de sa relation avec Luc Picard. Il est maintenant âgé de 19 ans et, comme ses célèbres parents, il a choisi d'être acteur. Malgré son jeune âge, on a déjà pu le voir dans plusieurs séries populaires dont District 31 et Cerebrum.

Pour Isabel Richer, c'est merveilleux de voir son fils s'épanouir dans son boulot. Elle sait aussi qu'il faut être résilient et patient, car le métier de comédien a des hauts et des bas.

Voici ce qu'a déclaré la star québécoise à ce sujet, cette semaine en entrevue avec le magazine 7 Jours :

« Heureusement, il fait ce qu’il aime, il a de bons amis. Ça me rassure, je sais qu’il a de bonnes bases. Mais mon côté mère poule se vit surtout par rapport à notre métier commun. Chaque fois que des affaires plates arrivent, je les lui raconte pour qu’il comprenne qu’il est chanceux de faire autant de tournages en si peu d’années. Mais, même si j’essaie de faire toutes les mises en garde possibles, je sais que je dois aussi le laisser apprendre par lui-même. [...] Et je trouve qu’il aborde le métier d’une bonne façon. Il a un regard critique sur le domaine. Il n’a pas non plus un désir de popularité. Je sais que je sonne comme une personne âgée quand je dis ça, mais dans une période de téléréalités et de réseaux sociaux, le fait qu’il ne soit pas tombé là-dedans, ça me rend vraiment fière en tant que mère. »

Karine Paradis

On pourra voir bientôt voir Henri Picard dans le film Maria Chapdelaine aux côtés de Sébastien Ricard et Hélène Florent.

De son côté, Isabel Richer reprendra les tournages de La faille cet hiver, si tout se passe comme prévu.

