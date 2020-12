Isabel Richer: son fils Henri Picard se joint à Toute la vie!

Henri Richer sera de la nouvelle saison de Toute la vie!

Le fils d'Isabel Richer et de Luc Picard, qui est comédien comme ses célèbres parents, a décroché un rôle dans la nouvelle saison de la populaire dramatique.

Karine Paradis

La bonne nouvelle a été annoncée par l'autrice de la série, Danielle Trottier. En entrevue avec Showbizz.net, cette semaine, cette dernière a annoncé l'arrivée d'Henri Picard et de Marguerite Bouchard dans les nouveaux épisodes de Toute la vie :

« Vers la fin de la deuxième saison, vous allez voir arriver de nouveaux enjeux dramatiques. Ceux-ci seront portés par de nouveaux personnages. Il y a un beau mélange de jeunes acteurs connus, Marguerite Bouchard et Henri Picard, et de nouveaux visages. Ces deux jeunes comédiens, que nous avons déjà vus, vont apparaître dans des rôles très étonnants, accompagnés de deux autres jeunes comédiens que nous n'avons jamais vus, qui sont encore plus étonnants. C'est de grandes découvertes. »

On a bien hâte de voir ça!

La deuxième partie de la 2e saison de Toute la vie sera présentée cet hiver à ICI Télé.

Psssttt..! Récemment, Isabel Richer s'est confiée au sujet de sa relation avec son fils et des conseils qu'elle lui donne maintenant qu'il travaille dans le milieu artistique! Vous pouvez revoir les confidences de la fière maman dès maintenant!

