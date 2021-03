Isabelle Giroux de District 31 est mannequin de maillots de bain!

Isabelle Giroux est notre vedette du jour!

La belle comédienne, que l'on a vue dans la peau de Mélanie Giroux dans District 31 et, plus récemment, dans celle d'Ève Charlebois dans Ruptures, est maintenant mannequin pour une compagnie de maillots de bain!

La star a annoncé la nouvelle aujourd'hui, dévoilant du même coup quatre photos de la nouvelle collection de bikinis Selfish Swimwear.

Voici la publication d'Isabelle Giroux accompagnée d'un message inspirant sur l'acceptation de soi :

« C'est parce que... j'avais joué au mannequin pour @selfishswimwear! Une première pour moi...

Un beau défi de femme qui a déjà été extrêmement pudique!

J'ai appris au travers du temps à aimer mon corps avec ses particularités. Ce n'est pas toujours facile, surtout quand les médias et les magazines nous incitent continuellement à faire attention à notre poid et notre apparence.



Merci Naomie Caron pour ta confiance! Ses maillots sont de grande qualité, éthique et responsable, confortables à souhait, faits à la main à Mtl #blackownedcompany »

Wow! Elle est naturelle, lumineuse et magnifique!

selfishswimwear.com

Pour voir d'autres photos et découvrir tous les modèles de la ligne de maillots Selfish Swimwear, rendez-vous sur le site de la compagnie québécoise!

Et pour ne rien manquer des projets professionnels d'Isabelle Giroux, on vous invite à suivre la comédienne sur Instagram!

Vous aimerez aussi: