Isabelle Ménard publie une première photo de son nouvel amoureux

Isabelle Ménard n'est plus un coeur à prendre!

Eh oui, la sympathique animatrice, qu'on a pu voir dans l'émission Avec ou sans cash, a retrouvé l'amour. Hier, lors de la Saint-Valentin, Isabelle a publié pour la toute première fois une photo de sa nouvelle flamme via sa page Instagram.

«Le mien x», dévoile-t-elle tout simplement en légende accompagnant un mignon cliché de son conjoint Martin Bélanger en story Instagram.



Instagram Isabelle Ménard



Si vous ne croisez plus Isabelle Ménard dans les rues de Montréal ces derniers temps, ne vous inquiétez pas... c'est normal! Installée à Toronto depuis l'été dernier, la belle blonde est à la barre de sa propre émission de radio, diffusée partout en Ontario et dans le reste du pays sur le Web.





