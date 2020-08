Jacynthe René est en deuil

C'est le coeur gros que la famille de Jacynthe René a dû faire ses adieux à leur compagnon de vie, leur tendre et cher Baloo!

C'est via Instagram que la femme d'affaires et comédienne a annoncé que son toutou canin avait quitté pour le paradis des chiens, rendant un dernier hommage à la fidèle petite bête. Au passage, Jacynthe nous apprend que son petit Doodle a malheureusement succombé à un cancer des os, partageant de mignons clichés du chien plus que bouclé.

«Notre Baloo est parti. Je vous partage cette nouvelle trop triste car il a fait aussi partie de votre vie. Vous tous qui êtes venus à La Prairie, qui l’avez croisé et apprécié, le beau & noble colleux qu’il était. Avec sa tête bien lourde sur nous ou carrément assis sur nos pieds pour se faire flatter. Je n’ai pas pu vous en parler ce matin en direct car je n’aurais que pleurer. Nous aimons notre Baloo sans fin. Apparemment que le cancer des os est fréquent chez les Doodle. Je l’ai appris hier soir, suite à des radiographies, l’ayant mené à la clinique d’urgence, il ne voulait plus se lever. C’est collé comme jamais à lui que je l’ai laissé partir, en le remerciant, en l’aimant. ❤️ Merci à tous ceux, grands & petits qui l’ont autant cajolé. C’était lui. Notre beau Baloo! [sic]»





On envoie une dose massive de bonnes énergies à la comédienne et sa famille dans ces moments plus que difficiles!





Sur une note plus positive... Jacynthe René a profité du long week-end de Pâques pour rendre hommage à son complice de tous les moments, son amoureux Sylvain. En couple depuis 14 années avec son conjoint, Jacynthe a partagé un long message d'amour pour son homme via sa page Instagram!

