James Hyndman est en deuil

Nous offrons toutes nos condoléances à James Hyndman (Au secours de Béatrice, Toute la vérité, Trauma), ses amis et ses proches, qui sont en deuil. Le comédien vit un moment extrêmement difficile puisque son père, James Edward Hyndman, est décédé le 18 septembre dernier.

«Il avait la maladie d’Alzheimer depuis 10 ans, mais il est mort de vieillesse. Il avait 95 ans. Il a eu une belle vie. Chaque fois, c’est dur de perdre un parent, mais on peut se réjouir de la vie qu’il a réussi à avoir et de ce qu’on a partagé avec lui», a confié le comédien au Échos Vedettes sur son papa, qui était diplomate au ministère des Affaires étrangères.

La mère du comédien se retrouve maintenant veuve: «Pour elle, c’est dur de se retrouver toute seule après 60 ans de mariage. Elle a 80 ans. Elle a encore de bonnes jambes et de bonnes années dans le corps, alors elle va vivre d’autres belles choses.»

On envoie une dose massive de bonnes énergies au comédien et sa famille dans ces moments plus que difficiles!



Vous aimerez aussi: