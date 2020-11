Jay Du Temple fait tourner toutes les têtes dans une superbe robe noire!

Oubliez le drama et la bisbille entre Karine et Cintia à Occupation Double, car ce soir, tous les yeux du Québec seront rivés sur UNE chose... le look de Jay Du Temple!

Eh oui, le sympathique animateur fera tourner toutes les têtes ce soir à OD Chez Nous dans un look totalement surprenant, mais qui s'agence parfaitement avec sa personnalité colorée.

C'est via Instagram que Jay nous a dévoilé son style totalement kick-ass dans la peau de Lady Pagaille: boucles d'oreilles, bagues et vernis à ongles bien en vue, Jay a un look de feu revêtant une longue robe noire.

C'est Sacha Bourque qui a croqué le magnifique cliché mettant en scène son ami:

«Lady Pagaille. OD, 18h30», nous donne rendez-vous Jay ce soir, pour l'émission!





Ce dimanche 18h30 sur Noovo et Noovo.ca, deux filles devront quitter l’aventure! Les éliminations deviennent de plus en plus difficiles et les candidats de la maison mixte auront droit à un privilège important qui aura un impact sur la délibération de la soirée. Dès leur départ, Capitaine Twist surprendra les exclues de la semaine avec toute une mission!





ODéfi en Outaouais!

Pendant l’escapade de la semaine en Outaouais, quatre candidats devront s’affronter dans un ODéfi. Le gagnant pourra non seulement assurer sa place dans la maison mixte, mais également poursuivre son séjour avec sa douce moitié. Le duo perdant retournera bredouille à la Montagne Coupée.







Voyage virtuel: Le TITANIC!

Cette semaine, retrouvez les candidats d’OD Chez Nous dans le voyage virtuel avec la thématique la plus romantique, mais aussi la plus tragique de la saison: le TITANIC. Une candidate aura la chance de diviser sa soirée en deux parties et ainsi profiter de la compagnie de deux candidats à différents moments. Est-ce le début d’un triangle amoureux compliqué? Leur sort sera-t-il plus heureux que celui du mythique paquebot géant?





Party retour en enfance!

Au party de la semaine, voyez les candidats revenir en enfance: barbe à papa, costumes d’enfants et chicanes de cours d’école sont au rendez-vous! Kevin se met dans l’eau chaude en avouant à Cintia qu’il n’a pas de sentiments amoureux pour elle. Désabusée, Cintia se sent trahie et naïve de lui avoir fait confiance. Serait-ce la fin pour ce duo d’anciens?

Psssst! Charles a fait une petite mise au point concernant les «mensonges» de son ex-amoureuse.



Vous aimerez aussi: