Alerte au nouveau changement capillaire!

Rien de mieux qu'un petit vendredi de congé avant le week-end pour se laisser aller à un petit vent de folie! Jay Du Temple est allé faire un petit tour chez son coiffeur et il a opté pour un audacieux changement de tête parfaitement en lien avec la saison chaude.

Après avoir craqué pour des cheveux bleachés et d'énormes smileys en juin dernier, le bel animateur a décidé aujourd'hui de s'offrir une nouvelle tête couleur lavande!



«Shades of lavender // @jaydutemple», dévoile son ami et coiffeur Marcus sur Instagram, dévoilant sa plus récente transformation capillaire.





Vous aimez?



Les boys ont d'ailleurs décidé de prolonger le plaisir en faisant un arrêt par la suite pour une petite manucure des plus colorées!



Instagram Marcus Villeneuve

Instagram Marcus Villeneuve

Instagram Marcus Villeneuve



On se souvient qu'en janvier dernier, Jay avait fait réagir ses fans lorsqu'il avait décidé de se teindre les cheveux roses et jaunes, une création signée Marcus encore une fois!

Dès cet automne, Jay Du Temple animera pour une quatrième saison la tant attendue télé-réalité Occupation Double Chez nous! Le Québec fera d'ailleurs partie intégrante de cette saison particulière qui réservera de nombreuses surprises aux téléspectateurs.





Rappelons que tout l'été, Jay Du Temple est aux commandes de l’émission L'été c'est Fantastiques à Rouge FM du lundi au jeudi de 16 h à 18 h!



Vous aimerez aussi: