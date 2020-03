Jean-Luc Brassard est papa pour la 2e fois et partage d’adorables photos de son bébé

La cigogne est passée!

Eh oui, c’est à nouveau le temps des couches et des biberons chez les Brassard-Troy puisque bébé numéro 2 a vu le jour!

C’est via Instagram que Jean-Luc Brassard, alias le roi des bosses, a annoncé la bonne nouvelle à ses followers: «Extraordinaire moment, extraordinaire maman ! @shanactroy Merci beaucoup Marie Claude et Dr Gaulin pour l’exceptionnelle gentillesse et professionnalisme», dévoile-t-il alors que son nouveau-né est à peine sorti du ventre de sa maman à l’Unité des naissances de l’Hôpital Lasalle.





Jean-Luc a partagé un deuxième cliché de son poupon accompagné de son grand frère et de sa maman! Voici sa craquante petite binette...

«Une plus grande petite famille! Entre hésitation et curiosité 👶🏼👧🏼@Shanactroy»

Si on en juge par la petite tuque rose, on pourrait croire qu’une petite princesse a intégré la famille… mais, seul le temps nous le dira, puisque le couple n’a pas encore confirmé la nouvelle!





L’ex-skieur acrobatique et son amoureuse, la danseuse et chorégraphe Shana Troy (Le Match des étoiles et elle faisait partie de la tournée avec Véronic DiCaire), sont déjà parents du petit Grey Ernest Brassard, âgé de trois ans!



Tous nos voeux de bonheur au couple!



