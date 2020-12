Jean-Nicolas Verreault nous fait découvrir sa famille dans La cour est pleine!

Le comédien Jean-Nicolas Verreault et sa femme Jannie-Karina Gagné ont trois filles aux besoins particuliers et débordent d’imagination et de dévouement pour leur donner les meilleures chances de s’épanouir dans la vie. Ayant peu de répit, ils rêvent d’une maisonnette dans la cour où chaque membre de la famille pourrait reprendre son souffle. La cour est pleine!, une série documentaire en 5 épisodes, nous permet de les accompagner dans ce projet et de découvrir une famille particulièrement attachante.

Les trois filles de Jean-Nicolas Verreault et son épouse sont attachantes et exceptionnelles dans tous les sens du terme. L’aînée, Mia-T. (16 ans), vit avec un trouble du spectre de l’autisme doublé d’un trouble anxieux généralisé. La deuxième, Marie-Simone (8 ans), doit vivre avec un TDAH sévère, le syndrome Gilles de la Tourette et des troubles d’apprentissage (dyslexie, dysorthographie et dyscalculie). Finalement, la petite Romy (6 ans) est née avec le syndrome de Nager, qui se traduit par des malformations au visage et aux membres supérieurs, accompagné d’une surdité.



La plupart des couples éclatent à l’arrivée d’un enfant aux besoins particuliers. Jean-Nicolas et Jannie-Karina en ont trois et sont toujours ensemble. L’amour, l’humour, la communication, une thérapie familiale et une précieuse gardienne adulte offerte par le CLSC sont leurs outils essentiels pour ne pas perdre la tête.



La cour est pleine! sera mise en ligne dès le jeudi 7 janvier 2021 sur VÉRO.TV!



Voici ce que vous pourrez découvrir dans les épisodes:

Épisode 1 : Besoins particuliers

Jean-Nicolas et Jannie-Karina jonglent au quotidien avec l’anxiété de leur Mia-T., les colères inopinées de Marie-Simone et les besoins physiques de Romy. Découverte de cette famille attachante qui a grandement besoin de répit. Le couple nous explique pourquoi la construction d’une maisonnette dans la cour familiale serait salutaire.

Épisode 2 : Mini maison, gros défis

Le couple doit trouver de généreux partenaires pour l’aider à construire la maisonnette. En attendant, Jannie-Karina demande conseil à la designer Andréane Beaudin pour en maximiser chaque centimètre. Mia-T. et son père font face au même défi : vivre au quotidien avec l’anxiété. Jean-Nicolas et elle ont accepté d’être porte-parole de la Fondation Jeunes en tête.

Épisode 3 : Des parents inquiets

Les murs montent; le stress aussi. Des imprévus grèvent le budget familial. Jannie-Karina est productrice et adore son travail, mais les premiers résultats des tests en neuropsychologie de Marie-Simone l’inquiètent. Est-ce que sa fille pourra fréquenter l’école comme tous les enfants de son âge? Dans le cas contraire, la conciliation travail-famille sera encore une fois tout un défi!

Épisode 4 : Rester calme malgré le chaos

Contrariée, Marie-Simone fait une bêtise. Jannie-Karina et Jean-Nicolas nous expliquent en quoi consiste une thérapie familiale et pourquoi ces rencontres sont essentielles dans leur vie. Retour sur les nombreuses opérations de la petite Romy. Une amie de longue date propose son aide pour la réalisation de la maisonnette.

Épisode 5 : Enfin… une maisonnette!

Chaque changement est une source de stress pour les filles, particulièrement pour Marie-Simone, qui vit difficilement le cocktail rentrée scolaire, évaluation médicale et travaux dans sa cour. Heureusement, la maisonnette est enfin prête! Andréane, la designer, met la touche finale et prépare de petites surprises pour Mia-T. et ses deux sœurs. La famille découvre le résultat final!



