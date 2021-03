Jean-Philippe Dion annonce une formidable nouvelle!

Jean-Philippe Dion a de quoi célébrer, cette semaine : il vient d'acquérir près de la moitié des parts de la compagnie Productions Déferlantes!

Plus précisément, la star québécoise détient dorénavant 49% des actions. Le principal actionnaire est le fondateur de Productions Déferlantes, Benoît Clermont.

La bonne nouvelle a été annoncée ce matin par le biais d'un communiqué émis aux médias.

Avant cette acquisition, Jean-Philippe Dion était déjà producteur exécutif et vice-président, contenu et stratégie. Il est entre autres producteur exécutif de la nouvelle mouture de Star Académie.

On est très heureux pour l'animateur et producteur!

On vous invite à relire notre entrevue avec Jean-Philippe Dion, réalisée il y a quelques mois. Nous avons entre autres pu lui parler de ses débuts à Star Académie dans les années 2000, alors qu'il animait la quotidienne. Voici ce qu'il nous a répondu quand on lu ia demandé quel était son meilleur souvenir :

« Je pense que l'un des souvenirs dont je vais me rappeler toute ma vie, c'est quand Ginette Reno était venue coucher à l'Académie en 2012! Ça, je te dirais que je pense que c'est le highlight de ce que j'y ai vécu, dans ma vie! Ça n'avait aucun bon sens. Ginette était drôle, toute l'équipe était nerveuse d'accueillir Ginette. Les candidats ne comprenaient pas ce qu'ils vivaient. Ginette qui se couche dans la chambre des filles avec les autres... On s'en reparle entre les membres de l'équipe et on en rit encore! »

Sur le même thème, on a appris aujourd'hui le truc saugrenu de Patrice Michaud pour apprendre ses textes chaque dimanche!

