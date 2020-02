Jean-Philippe Dion et Maripier Morin de retour à l'animation du Gala Artis

Jean-Philippe Dion et Maripier Morin seront de retour à l'animation du Gala Artis pour une troisième année consécutive!



Le superbe duo nous promet encore une fois cette année une soirée surprenante et émouvante où la télévision québécoise, ses talents et ses télespectateurs seront à l'honneur.





Le tapis rouge de la 35e édition de la grande fête de la télé sera à nouveau piloté par Patrice Bélanger, Sabrina Cournoyer et Anouk Meunier.



Le trio s'entretiendra avec les artistes de l'heure tout juste avant la prestigieuse cérémonie.





Le Gala Artis 2020 sera diffusé dimanche le 10 mai prochain à TVA en direct du Théâtre Denise-Pelletier à Montréal.



Rappelons que Jean-Philippe Dion sera producteur exécutif de la nouvelle saison de Star Académie à l'hiver 2021. Découvrez maintenant tous les détails sur cette grande annonce.



