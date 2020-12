Jean-Philippe Dion réagit suite au jugement d'Éric Salvail

Le juge Alexandre Dalmau a rendu son verdict dans le procès d'Éric Salvail, vendredi après-midi: Salvail est acquitté des trois chefs d'accusation qui pesaient contre lui, soit agression sexuelle, harcèlement criminel et séquestration à l’égard de Donald Duguay.

À la suite de ce jugement, l'animateur et producteur Jean-Philippe Dion a réagi via ses réseaux sociaux au verdict de non-culpabilité de la star déchue.

«Aujourd'hui, la justice a décidé qu'Éric Salvail était non coupable. Le témoin n'était pas crédible. Ok, le juge a fait son boulot. Mais Éric Salvail restera toujours coupable d'avoir abusé de son pouvoir, d'avoir été manipulateur et d'avoir été grossier avec beaucoup de monde, dont moi. La justice n'aura finalement condamné aucun geste déplacé de Salvail. Choquant. Vivement 2021», dévoile-t-il via Facebook.