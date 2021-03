Jean-Philippe Wauthier dévoile son nouveau look!

Jean-Philippe Wauthier sera de retour à la barre de Bonsoir bonsoir! le mois prochain!

En prévision de ce retour à la télévision sur une base régulière, le populaire animateur est passé chez le coiffeur... et a dit adieu à ses longs cheveux! Il porte maintenant une coupe plus courte, et plus volumineuse au-dessus de la tête.

Le nouveau look de Jean-Philippe Wauthier a été dévoilé aujourd'hui dans une vidéo publiée sur le compte Instagram officiel de Bonsoir bonsoir!

Voici la publication en question, qui nous permet aussi d'apprendre la date de retour en ondes du talk-show estival :

« On est en train de préparer le retour de Bonsoir bonsoir! et on recommence le 5 avril pour un show d’été! [...] On a très hâte de vous retrouver. Je me suis fait couper les cheveux, on a des nouvelles photos, des beaux looks, tout le kit! On est prêts! »

Ça lui va à merveille! Et quel plaisir de savoir que cette émission alliant divertissement et actualités sera de retour le 5 avril à ICI Télé!

Radio-Canada/Instagram Jean-Philippe Wauthier

Rappelons que la quotidienne estivale s'est poursuivie de façon hebdomadaire l'automne dernier. Cette nouvelle mouture de Bonsoir bonsoir!, réalisée dans une formule adaptée aux circonstances de la pandémie et dans le respect des normes de distanciation sociale, nous a permis de maintenir le lien avec nos artistes, chanteurs, comédiens, musiciens et humoristes préférés pendant ces temps plus difficiles.

On a bien hâte de retour la version quotidienne du talk-show!

