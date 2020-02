Jean-Philippe Wauthier raconte son altercation avec un chauffard

Jean-Philippe Wauthier a vécu une expérience désagréable en faisant son jogging!



Le populaire animateur a raconté à ses abonnés sur Instagram qu'il a failli se faire renverser par un chauffard pendant la tempête. Ce dernier ne se serait pas excusé et aurait même commencé à filmer la réaction de Jean-Philippe après l'incident.



Voici la publication de la vedette à ce sujet :



«Un gars en BMW bleue tourne à droite alors que c'est priorité piétons (flèche). Je suis en train de jogger, son virage me surprend, et comme c'est extra glissant et enneigé, je dois me retenir sur sa voiture pour éviter de tomber et passer sous la voiture. Je regarde le gars en lui criant : "Dude, priorité piéton, fais attention". Il ouvre sa fenêtre et m'envoie chier. Je me rends à sa voiture. Pour lui faire savoir que la sécurité dans la tempête c'est essentiel. Et que la civilité, ça l'est encore plus. Il me filme en m'envoyant chier de nouveau. J'aimerais aller prendre un café avec pour en jaser. Parce que je comprends pas. Pourquoi, han, les gens ont tant de haine et tant de difficulté à s'excuser?»





Heureusement, Jean-Philippe Wauthier n'a pas été blessé. Cet incident aurait pu par contre tourner mal! Cette histoire nous rapelle qu'il est très important d'être prudent sur la route lors des tempêtes.





