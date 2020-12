Jean-Philippe Wauthier se confie sur sa situation amoureuse

Jean-Philippe Wauthier a vécu des moments plus que difficiles l'an dernier sur le plan personnel et il ne s'en cachait pas!

L'animateur de Bonsoir, bonsoir! a vécu une séparation douloureuse avec Delphine Lamothe, la mère de ses deux enfants (Clarence et Bénédicte).





Aujourd'hui, papa célibataire, Jean-Philippe fait le point sur sa situation amoureuse:

«D’abord, les enfants, ça demande beaucoup — heureusement, ça donne aussi beaucoup! Ça demande énormément de travail de trouver l’harmonie entre la vie de famille, la vie professionnelle et la vie personnelle. Cheminer à travers tout ça et à travers mes relations est complexe!», dévoile-t-il en entrevue pour le magazine Échos Vedettes.

Il ajoute: «Avant de m’engager, je veux que ce soit clair dans ma tête: qui je suis, comment je suis et comment bien faire les choses. Ce n’est pas toujours facile de comprendre qui on est dans la vie. J’ai 41 ans, et je ne suis pas encore rendu là. En attendant, il faut faire du travail sur soi. Je passe la moitié de la semaine avec les enfants, et l’autre moitié à travailler. Quand j’ai du temps, j’essaie d’être bien avec moi-même, mais c’est la job d’une vie!»





On souhaite le meilleur à l'animateur pour la suite!

Pssst! Vous aurez certainement le sourire aux lèvres en voyant la surprise qu’Alexandre Barrette réservait à Jean-Philippe Wauthier à Bonsoir Bonsoir!



