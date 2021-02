Jean-Pier Gravel partage de magnifiques photos avec son amoureuse

Jean-Pier Gravel n'est plus un coeur à prendre!

Eh oui, le sympathique animateur (Salut, bonjour!, Flash, Star Académie) et collaborateur de La semaine des 4 Julie a retrouvé l'amour et c'est via ses réseaux sociaux qu'il nous présente sa nouvelle flamme. Ce week-end, c'est au complexe Estérel Resort, Spa & Lac, situé sur les rives du lac Dupuis dans les Laurentides, que le couple a célébré l'anniversaire de Jean-Pier.

Via Instagram, l'animateur et auteur (Moments (extra) ordinaires cueillis par le Missionnaire) a dévoilé un magnifique cliché avec sa douce:

«QUAND C’EST MA PRÉ-FÊTE! 🥳», dévoile-t-il aux côtés de celle qu'il aime.





Nul doute, les amoureux sont adorables à souhait!

Jean-Pier avait aussi partagé une magnifique photo de couple pour la Saint-Valentin, le week-end dernier:





Tous nos voeux de bonheur aux nouveaux tourtereaux. Vous êtes beaux à voir!





«MES DERNIERS SOUHAITS POUR 2021... »



•Plus de baisers volés

•Plus de paparazzi de 5 ans qui les capte

•Plus des plus beaux ch’veux du monde

•Plus de ketchup canayen

•Plus de robes qui font décrocher la mâchoire

•Et surtout un micro-ondes à l’heure.



Ch’pense que tout est dit.»





Aujourd'hui, on apprenait que l'humoriste Simon Gouache était nouvellement papa. Découvrez un cliché plus que lumineux de son nouveau-né!

Au rayon des bonnes nouvelles de la cigogne, on apprenait hier que Marilyne Moreau de l'émission Barmaids était maman pour la deuxième fois. Le chanteur William Cloutier de Star Académie 2021 a lui aussi connu de grandes joies la semaine dernière avec la venue au monde de son deuxième enfant.



Vous aimerez aussi: