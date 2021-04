Jean-Thomas Jobin brise le silence depuis sa victoire à Big Brother Célébrités

Jean-Thomas Jobin est enfin de retour à la réalité, ayant quitté les murs du manoir de Big Brother Célébrités.

Le grand gagnant de la toute première saison de Big Brother Célébrités a passé les derniers jours à faire des entrevues avec les médias et à se retaper tous les épisodes de la saison.





Aujourd'hui, le sympathique humoriste a brisé le silence depuis sa victoire, faisant son grand retour sur les réseaux sociaux. C'est via Instagram qu'il a remercié ses fans de leur appui, tout comme le jury de Big Brother Célébrités, qui l'a élu à l'unanimité!

«95 jours plus tard, je suis de retour derrière le clavier après @bigbrothercelebrites. Immense merci à ceux et celles qui m’ont encouragé, au gentil jury et à tous mes colocs et nouveaux amis avec qui j’ai vécu une aventure sociale ludique (et ma foi très atypique ) qui nous unira pour la vie.

Merci à la très professionnelle production de l’émission d’avoir pensé à moi, j’en suis très reconnaissant.

Je suis enseveli de messages depuis 3 mois et plus, il sera dur pouvoir répondre à tout le monde mais je vous fais un merci global énorme en attendant de me remettre un peu sur les pieds avec Papa prune ( elle ça s’appelle des pattes en passant). Merci encore ❤️», dévoile Jean-Thomas.



De leur côté, François Lambert et Kim Clavel sont allés rendre une petite visite aux auditeurs de Rouge, allant piquer une petite jasette avec Marie-Lyne Joncas et Benoît Gagnon!





D'ailleurs, fait cocasse... Après d'adorables retrouvailles avec son amoureuse Marilyn, François Lambert lui a montré ses talents dans le challenge des mini-cannettes de Big Brother Célébrités, ayant visiblement hérité du jeu!



Instagram François Lambert

Pendant l'aventure de Big Brother Célébrités, Jean-Thomas Jobin et Kim Clavel se sont beaucoup rapprochés, tissant des liens très serrés ensemble... Jean-Thomas a d'ailleurs fait le point sur la rumeur d'une possible romance entre Kim et lui!

Jean-Thomas Jobin a été couronné grand gagnant de Big Brother Célébrités dimanche soir, lisez dès maintenant notre entrevue avec lui!

En attendant Le dernier confessionnal, ce dimanche dès 19h sur Noovo, découvrez le look des célébrités lors de la finale de Big Brother Célébrités!



