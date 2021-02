Jean-Thomas Jobin revient sur la rumeur qu'il sortait avec Pierre Lapointe

Il y a quelques années, la machine à rumeurs s'est emballée dans le showbiz culturel alors qu'on racontait dans les coulisses que Jean-Thomas Jobin et Pierre Lapointe formaient un couple...





Jeudi soir, lors de l'épisode spécial de Big Brother 7/ 7 diffusé à VRAK, Jean-Thomas est revenu sur cette fausse rumeur à son sujet alors qu'il jasait dans la cuisine avec Emmanuel Auger, Richardson Zéphir et François Lambert.

Très discret sur ses amours, voici ce que l'humoriste a confié:

«Depuis l’histoire que tout le monde pensait que je sortais avec Pierre Lapointe, je fais attention aux ouï-dire. Quand tu entends l'histoire de quelqu'un, qui l'a dit à quelqu'un, qui l'a raconté à quelqu'un d'autre... Partout on disait ça, à Radio-Québec, ils ont dit que c’était confirmé, que je sortais avec Pierre Lapointe. Tout ça a commencé parce que je suis allé au lancement de son deuxième album et j’ai été interviewé...», raconte Jean-Thomas.



Noovo



À ce moment, Emmanuel lui a demandé s'il le connaissait ou était ami avec lui?!

«Non, non... J'aime ce qu'il fait! Mais là, à un moment donné, tu tapais mon nom sur Google, il y a genre 7 ou 8 ans, et c’était la première chose qui sortait. Sous les vidéos YouTube de Pierre Lapointe, du monde disait: «Je ne peux pas croire qu’il sort avec Jobin!» Des affaires comme ça! Je riais, mais en même temps, j’étais comme… Il fallait que j’explique à ma mère que ce n’était pas vrai; elle l’avait entendu à la radio. Elle me disait: «Tu pourrais nous le dire, il n’y aurait pas de problème! Ça serait correct.» Je fais un numéro sur mes parents dans mon show, je raconte ça et tout le monde rit. J’avais répondu à ma mère: «Je sais que vous êtes ouverts [papa et toi], mais je ne te dirai pas que je suis gai juste parce que tu es ouverte (rires)! Je ne te ferai pas un coming out juste parce qu'il faut que je t'en fasse un!» C’était très gentil, mais ça demeure pas vrai!»

Au passage, Richardson a proposé à l'humoriste de présenter Pierre Lapointe à Maxime Landry... et Jean-Thomas a aussitôt répondu qu'il lui en avait déjà glissé un mot!





Ce dimanche, on peut s'attendre à une soirée mouvementée à Big Brother Célébrités! En effet, un événement viendra chambouler l'harmonie dans le manoir de BBC:

«D'habitude, le mercredi, c'est la journée de congé de mon chum. Il revient de la maison de Big Brother. Mais là, le bordel a pogné dans cette maison-là! Juste vous dire que, la semaine prochaine, ça va être plein de rebondissements. Je ne peux pas tout vous dire, forcément. Il s'est passé quelque chose et vous allez voir ça dimanche. Ça va être explosif!», a confié Marie-Claude Savard au micro d'ÉNERGIE cette semaine.

On se demande bien ce qui est arrivé pour que ça explose dans la maison. Est-ce que Lysandre a utilisé son véto pour sauver Varda et mis un autre gars du boys club en danger? On croise les doigts...

Une chose est sûre, Camille est VRAIMENT fachée contre Emmanuel, comme vous pouvez le voir dans le teaser ci-dessous...







Psssst! Cette semaine, Lysandre et Claude nous ont appris qu'ils avaient eu des rapprochements intimes ensemble dans les derniers jours... bref, qu'ils avaient consommé leur amour!



