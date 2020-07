Jennifer Nogue d'OD Afrique du Sud est maintenant rousse!

Alerte au nouveau changement capillaire!

Jennifer Nogue poursuit les festivités de la belle saison avec sa nouvelle tête ensoleillée. Eh oui, celle qu'on a connue dans la plus récente édition d'Occupation Double Afrique du Sud a opté pour une toute nouvelle couleur!

Le mot d'ordre? Redheads have more fun! C'est via Instagram que la belle blonde a dévoilé sa nouvelle tête... de rousse!

«Jenny Weasley 👩🏼‍🦰🤷🏼‍♀️🤭

✨ Vous ne savez pas à quel point j’attendais ce moment! ❤️», dévoile la coiffeuse via Instagram.





Vous aimez? Ça lui va franchement à ravir!

Au passage, Jennifer nous mentionne son inspiration de la saga de Harry Potter avec les cheveux plus que roux de la soeur de Ron Wesley, la belle Ginny Wesley!



Instagram Jennifer



Rappelons que la belle Alicia Moffet ainsi que Cloé de L'Amour est dans le pré ont aussi craqué pour le roux récemment!



