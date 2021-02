Jérôme Couture et Frédérique Dufort sont fiancés!

Oh, les petits cachottiers!

L'un de nos couples prefs' vient de partager la plus belle des nouvelles! Eh oui, la comédienne (Unité 9, Tactik) et auteure Frédérique Dufort et le chanteur Jérôme Couture se sont fiancés, et ce, dans le plus grand des secrets!

«Oui, nous sommes fiancés, depuis plus d’un an et demi», a confié Frédérique au magazine La Semaine. «Nous ne l’avons pas dit publiquement. Nos fiançailles ont été intimes. On voulait quelque chose de discret. Des membres de nos deux familles y ont assisté!»

«Pour la suite, nous ne nous mettons pas de pression. Mais oui, nous allons un jour nous marier. C’est dans nos valeurs!», a conclu Jérôme.





Les tourtereaux, qui sont devenus parents pour la première fois à l'hiver dernier, sont totalement gagas de l'adorable Mathéo, qui vient tout juste de souffler sa première bougie!

«Il y a un an, tu faisais ton arrivée dans nos vies, petit trésor.

Une semaine et 1 jour avant ta date prévue, tu t’es pointé le bout du nez...

Juste à temps pour faire un petit coucou à Doc avant ses vacances.

Et aussi pour faire mentir tous ceux qui avaient encerclé une date en Février. 🙈



Tu es arrivé comme un charme, à 15h53, un 28 janvier.

Un jour ensoleillé ou il faisait frette frette frette, mais où on avait le cœur chaud chaud chaud.



Ton père a été parfait. On a ri, il a pleuré (mes glandes lacrymales étaient à off depuis la grossesse), et on a dit des niaiseries - beaucoup de niaiseries.



C’est le souvenir que je garde de ton arrivée : du rire, du bonheur, de la légèreté. Ne pas se prendre au sérieux, et simplement essayer d’être les meilleurs en t’aimant de tout notre cœur.



On t’a gardé comme un secret. On voulait prendre le temps de vivre nos premiers moments avec toi. Finalement, le 2 au soir, on fêtait le superbowl et la fête de ton arrière-grand-mère, en grosse gang. Tu as passé ta soirée dans les bras de ceux qui étaient là. J’aurais tellement voulu que tu vives plus de moments comme ça. Comme beaucoup de parents, j’aurais souhaité que ta première année se déroule différemment. Que tu vois tes cousins cousines, tes oncles et tantes, que tu nous suives en tournée de musique et de salons du livre. Qu’on rende visite à tes grands-parents au Saguenay plus souvent, plutôt que de les voir sur un écran. T’as pas idée à quel point tu es entouré de personnes incroyables.... Je ne pourrais pas nommer tous ceux qui ont hâte de te (re)serrer dans leurs bras. Mais on va se rattraper mon bébé.



Je n’ai peut-être pas pleuré de joie à ton arrivée. Mais je peux te dire que je me reprends aujourd’hui!



Mon chaton loup, mon Mathy chéri, mon bing bing, mon poulet-chat.

Ça fait 1 an que je suis folle de toi!



Joyeux anniversaire, petit être exceptionnel. 🎂💛», a dévoilé Frédérique via Instagram.





Tous nos voeux de bonheur au couple. On vous envoie beaucoup d'amour!





