Jessie d'OD Bali en amour avec une candidate de Célibataires à boutte!

Jessie Nadeau d'Occupation Double Bali a confirmé être en couple, aujourd'hui sur Instagram!

L'activiste est tombée sous le charme d'une autre star de télé-réalité : Marie de Célibataires à boutte!

Les deux jeunes femmes ont eu une date devant les caméras dans le cadre de cette émission et ça a cliqué! Si on les voyait souvent ensemble sur les réseaux sociaux au cours des derniers mois, Jessie et Marie n'avaient pas encore annoncé publiquement qu'elles étaient en couple.

En ce début de semaine, l'ex-candidate d'OD Bali présente officiellement sa douce sur Instagram :

« Elle 🖤, je n’avais aucun doute que je l’amènerais avec moi en 2021 ✨ ⁣

⁣

Bonne début d’année 2021 tout le monde 🌹⁣ »

De son côté, Marie de Célibataires à boutte a elle aussi présenté Jessie à ses abonnés :

On est tellement heureuses pour elles!

Vous pouvez revoir un extrait de leur date devant la caméra dès maintenant sur enVedette.

Et avant de se rencontrer à cette émission de Canal Vie en 2020, Marie et Jessie étaient déjà amies. Elles avaient entre autres partagé une photo d'elles toutes les deux à Osheaga il y a 2 ans.

Avant d'être en couple avec Marie, Jessie a été longtemps avec P-H, un autre candidat d'Occupation Double Bali.

Ensemble, ils ont lancé leur marque, Végane mais pas plate, et ont lancé deux livres de recettes et une bûche de Noël. Ils ont annoncé leur rupture en mai dernier.

