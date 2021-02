Jessika Dénommée d'OD Grèce est en couple et nous présente officiellement son nouveau chum!

Alerte au nouveau couple!

Jessika Dénommée n'est officiellement plus un coeur à prendre! Eh oui, la belle entrepreneure qu'on a connue dans l'édition d'Occupation Double Grèce a retrouvé l'amour et c'est via Instagram qu'elle nous a présenté celui qui fait battre son coeur.





Juste à temps pour la St-Valentin, les girls de POP Underwear (Jessika et Vahiné Lefebvre) ont décidé de lancer une toute nouvelle collection de sous-vêtements faits en bambou dédiée aux couples qui veulent matcher: dès mercredi, 17h, les fans pourront donc se procurer des «Couple matching sets» ainsi que des boxers pour hommes. Pour l'occasion, les filles ont posé avec leur amoureux afin de titiller leurs fans sur leur nouvelle collection!

«Who’s this 🙊 @jsdea

Nous aurons des “Matching sets” et des boxers pour hommes dès mercredi 17h 🙃 J’espère que tu as hâte 😏 @popunderwear», dévoile Jessika sur Instagram, aux côtés de son amoureux.





Qui est l'heureux élu?

Il s'appelle Jean-Sébastien Dea, il est joueur de hockey professionnel et il joue pour les Sabres de Buffalo!

Voici quelques photos de son joli minois (il adore les voyages, tout comme Jessika)!





Tous nos voeux de bonheur aux amoureux! On vous envoie beaucoup d'amour!



Vous aimerez aussi: