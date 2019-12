Joanie Perron d'OD Bali pose en bikini!

Joanie Perron d'Occupation Double Bali a fait monter la température, aujourd'hui sur Instagram!

La blonde, qu'on a connue comme la candidate la plus intense de l'édition 2017 d'OD, a pris la pose au spa.

Joanie Perron s'est photographiée alors qu'elle était confortablement installée sur la banquette de bois d'un sauna.

Avec son bikini jaune, la Québécoise nous fait oublier qu'on est en décembre!

Voici la publication en question :

« Je me sens comme une femme! »

Suivez-vous la jeune femme sur Instagram?

Si non, on vous invite à le faire! Outre ses clichés sexy, Joanie partage des vidéos de chant ainsi qu'une foule de messages inspirants sur la vie, l'anxiété, l'acceptation de soi, l'intimidation et plus encore!

