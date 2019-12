Jonathan Roberge donne des nouvelles sur l'état de santé de son fils

Jonathan Roberge a publié un message sur Facebook ce vendredi afin de donner des nouvelles sur l'état de santé de son fils Xavier.

L'humoriste et animateur nous dévoilait au début du mois que son fiston de dix ans avait été opéré d'urgence afin de retirer une tumeur au cerveau. Malheureusement pour la famille, les résultats des tests ne furent pas ceux escomptés puisque la tumeur était finalement maligne...

Malgré la montagne russe d'émotions vécues par la petite famille, le papa reste confiant quant à la guérison de son petit viking, comme il l'appelle affectueusement. Voici le texte que Jonathan a partagé aujourd'hui, remerciant au passage le public pour la vague d'amour qui a déferlé sur son clan et lui depuis les dernières semaines.

«Des nouvelles de Xavier

Vous êtes nombreux et nombreuses à me questionner chaque jour sur la condition de Xavier. Vos messages d’encouragement sont en majorité transmis à mon petit bonhomme. Un énorme merci pour votre support et vos bons mots. Cette solidarité me touche énormément.

Les deux dernières semaines ont été des montagnes russes d’émotions. Nous avons appris que la tumeur retirée était malheureusement maligne. Xavier a donc un cancer du cerveau appelé Ependymome Type A grade 2/3.

La bonne nouvelle est que suite à une ponction lombaire, nous avons appris que sa moelle épinière était intacte. Donc pas de propagation. Les prises de sang et les IRM nous confirment qu’il n’y a rien d’autre ailleurs dans son petit corps et que pour le moment pas de récidive en formation dans sa tête.

Étant donné que la tumeur fut retirée dans son intégralité, il ne reste peut-être que quelques cellules cancéreuses indépendantes dans son cerveau. Elles seront éliminées avec 33 traitements sur 6 semaines à compter de janvier. Comme nous sommes tous avec ce petit guerrier et qu’il fait maintenant parti de la famille des enfants résiliants qui combattent la maladie, nous y croyons et gardons le cap sur le positif. Xavier marche, bouge, a un sourire et a hâte que tout soit terminé. Il est comme tous ses enfants que nous croisons dans l’unité Charles Bruneau de Ste-Justine ; il est un guerrier positif. Nous fonçons. Nous kickons les balls de cette merde de cancer et surtout nous continuons nos vies la tête haute. Merci pour vos dons. Qu’ils soient à la fondation Ste-Justine, à Leucan, aux fonds du Docteur Veil, à la fondation Charles Bruneau, à Opération Enfant Soleil, Docteur Clown, à des familles dans le besoin pour des traitements spéciaux à l’étranger ou bien pour adapter leur maison... Peu importe, vous faites une ÉNORME différence dans nos vies. Personne ici ne fait pitié.

Juste des gens qui ont besoin de solidarité, d’amour et de courage pour passer au travers cette épreuve inhumaine. Je vous prends dans mes bras.

La vie continue.

Xavier le samuraï, spartiate, warrior pourra raconter son anecdote dans pas long et ce sera qu’une histoire de marde! Fuck Cancer! Jo»





Nous envoyons une dose massive d'amour et d'énergies positives pour la suite des choses au petit Xavier, tout comme à ses parents et sa famille!



Un premier one-man-show

Courtoisie Entourage



Après 10 ans à cumuler expériences et succès sur le web, à la radio, à la télévision et à travers ses livres, l’incroyable conteur et improvisateur de grand talent revient là où tout a commencé, l’endroit tout désigné pour lui: la scène. Anecdotes improbables, marginalité attachante et grosse barbe… Jo promet de surprendre avec son franc-parler et sa verve bien à lui avec Bisou. Le spectacle sera d’abord en rodage à partir du mois de mai, avant d’être présenté en première le 3 novembre à la Salle Albert-Rousseau de Québec et le 17 novembre au National à Montréal.





