José Gaudet et sa famille sont en deuil

Aujourd'hui, José Gaudet a annoncé une mauvaise nouvelle sur ses réseaux sociaux: son amie à quatre pattes, Nina, est décédée...

L'adorable bête poilue a rendu son dernier souffle après 14 belles et longues années aux côtés de la famille du sympathique animateur. Son départ laisse un grand vide, mais la star de la série Caméra Café garde d'excellents souvenirs avec elle.

Voici la publication en question:

«R.I.P. Nina 2007-2021. Merci d’être passé dans nos vies. Tellement de beaux souvenirs... j’espère pour toi qu’il y a pleins d’écureuils à regarder par la fenêtre au Paradis des chiens 🐶 xx», dévoile-t-il via Instagram.





C'est vrai que les animaux sont de véritables membres de la famille... Il n'est jamais facile de leur dire au revoir, le jour venu! On envoie une bonne dose d'amour à José Gaudet et sa famille en cette journée difficile.





José Gaudet soufflait ses 50 bougies cette semaine et il a d'ailleurs pris le temps de remercier son amoureuse Andréa de lui avoir réservé des surprises pendant les 50 derniers jours pour souligner l'occasion!

«Une grosse journée pour moi aujourd’hui, je viens de pogner le cap du BIG 50... 😳 finalement ça fait pas mal 😂... Mais j’aimerais remercier ma blonde Andréa qui s’était donné le défi de me faire 50 surprises en 50 jours avant ma fête 🥳. Un immense succès. T’es hot babe. Love you very very fort.... et merci aussi à tout mes amis(es) d’avoir participé à ce 50 jours mémorables!»





José a d'ailleurs dévoilé que sa nouvelle blonde était son kick de jeunesse!



